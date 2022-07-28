وظائف شاغرة بشركة مصفاة أرامكو (ساسرف) للعمل في الشرقية
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أعلنت شركة مصفاة أرامكو (ساسرف) عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل بمقر الشركة بمدينة الجبيل، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
ـ مهندس مخاطر
(مشروع)
ـ مدير ضمان الجودة
المؤهلات والخبرات:
ـ درجة البكالوريوس في الهندسة هي الحد الأدنى من المتطلبات.
ـ خبرة 8 سنوات ذات الصلة في مجال النفط / الغاز
طريقة التقديم:
ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 28 يوليو 2022م.
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