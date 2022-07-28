الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بشركة مصفاة أرامكو (ساسرف) للعمل في الشرقية
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وظائف شاغرة بشركة مصفاة أرامكو (ساسرف) للعمل في الشرقية

وظائف شاغرة بشركة مصفاة أرامكو (ساسرف) للعمل في الشرقية
٠٨:٤٦:٢٩ م، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة مصفاة أرامكو (ساسرف) عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل بمقر الشركة بمدينة الجبيل، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ مهندس مخاطر
(مشروع)

ـ مدير ضمان الجودة

المؤهلات والخبرات:

ـ درجة البكالوريوس في الهندسة هي الحد الأدنى من المتطلبات.
ـ خبرة 8 سنوات ذات الصلة في مجال النفط / الغاز

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 28 يوليو 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا

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فرص مصفاة أرامكو مهندس مخاطر وظائف شاغرة

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