الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالرحمن بن ناصر
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أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالرحمن بن ناصر

أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالرحمن بن ناصر
٠٨:٤٤:٢٥ م، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أدى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر، اليوم (الخميس)، صلاة الميت على الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة معه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير خالد بن مشاري بن عبدالعزيز.

 

كما أدى الصلاة، الأمير فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن ثنيان بن عبدالله، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله، والأمير سعود بن سلمان بن محمد.

وكذلك الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والفريق ركن الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز.

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أمير الرياض الرياض صلاة الميت وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر

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