متخصص يحذر من مشروب شائع في الصيف يسبب 4 أمراض أخطرها السرطان

تواصل- وكالات:

حذر أخصائي التغذية الروسي الدكتور ميخائيل غينزبورغ، من الإكثار من تناول المشروبات المحلاة، مؤكدًا أنها تؤدي إلى الإصابة بالسرطان إلى جانب أمراض السمنة والسكر والضغط.

وأوضح حسب – سبوتنيك- أن الناس يستهلكون في الطقس الحار المزيد من السوائل وهذا أمر طبيعي وصحيح تماما، ولكن يكون من الخطأ في هذه الحالة تناول المشروبات المحتوية على نسبة عالية من السكر.

كما بين عدة حقائق حول المشروبات المحلاة كالتالي:

– تحتوي هذه المشروبات على مواد محسنة للنكهة ومواد صبغية، وهذه منتجات ضارة جدا. لأن السكر في الحالة السائلة أكثر ضررا من السكر الموجود في لقمة الطعام الذي يجب مضغها.

– السكر السائل يمتصه الجسم بسرعة، حيث في بعض الأحيان يرتفع مستواه في الدم والأنسجة بصورة حادة.

– لا يتمكن الجسم من التفاعل بسرعة مع هذه الحالة الطارئة لارتفاع مستوى السكر، ما قد يؤدي إلى التسمم والتهابات وارتباط جزيئات السكر بالبروتينات- الغلوزة.

– يمكن بالتالي أن يتطور إلى أمراض خطيرة بما فيها السرطان.

– يمكن أن يؤدي تناول المشروبات المحلاة إلى السمنة وأمراض الشيخوخة.

– من أجل إرواء العطش، يجب في الطقس الحار، شرب الماء النقي أو مع إضافة الزنجبيل أو الليمون وغيرها ولكن من دون السكر، بدلا من المشروبات المحلاة المختلفة. لأن السكر مادة غذائية.