الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
استعدادًا لتبديل الثوب الجديد السبت القادم.. صيانة جدار الكعبة المشرفة وتركيب المذهبات
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محليات

استعدادًا لتبديل الثوب الجديد السبت القادم.. صيانة جدار الكعبة المشرفة وتركيب المذهبات

استعدادًا لتبديل الثوب الجديد السبت القادم.. صيانة جدار الكعبة المشرفة وتركيب المذهبات
٠٨:٢٤:٣٨ م، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

قامت وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق برئاسة شؤون الحرمين بأعمال صيانة لجدران الكعبة المشرفة، ومذهبات تثبيت الثوب البالغ عددها (54) حلقة، وإعادة تذهيبها، وإجراء فحص كامل على رخام الشاذروان المحيط بالكعبة المشرفة، والركن اليماني؛ استعدادًا لتبديل الثوب يوم السبت القادم غرة شهر محرم ١٤٤٤هـ.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق المهندس سلطان القرشي أن الوكالة تتولى أعمال الصيانة الدورية والتصحيحية المجدولة والمقرر إنجازها بشكل أسبوعي وشهري وسنوي بالمسجد الحرام.

وذلك لصيانة جدران الكعبة المشرفة من الأملاح المتراكمة -إن وجدت- وعمل مرمات ودهان بمادة الإيبوكسي الشفافة، وصيانة عراميس الكعبة المشرفة، وترميم التشققات بالركن اليماني، ومعالجة الشروخ بحواف الشاذروان بسبب حركة السيزرات أثناء أعمال رفع ثوب الكعبة المشرفة.

وبين أن أعمال الصيانة تتضمن ترويب الأرضيات داخل حجر إسماعيل والدائرة الأولى من الكعبة المشرفة، ودهان الجزء الخشبي لباب حجر إسماعيل وجلي أرضيات الرخام، وكذلك إعادة ضبط منسوب قواعد حلقات تثبيت كسوة الكعبة المشرفة.

وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية الدورية لرخام سطح الكعبة المشرفة؛ للتأكد من سلامة الرخام الموضوع بسطح الكعبة المشرفة على مساحة (80) متراً مربعاً، وعدم وجود تشققات وأضرار سطحية، إلى جانب عمل ترويب لملء الفراغات بين رخام “التاسوس”، وهو رخام نادر الوجود يُستورَد خصيصاً للحرمين الشريفين بمميزات عدة، منها عكس الضوء والحرارة.

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الكعبة المشرفة تبديل ثوب الكعبة شؤون الحرمين كسوة الكعبة

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