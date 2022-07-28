كل ما تريد معرفته عن وظائف وزارة التعليم.. موعد التقديم والنتيجة والشروط

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أعلنت وزارة التعليم حاجتها للتعاقد مع معلمين ومعلمات، بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1444هـ.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن في حاجة لتوظيف (11547) معلما ومعلمة.

مواعيد التقديم والتي جاءت كالتالي:

1- بداية التقديم، يوم الأحد 2 / 1 / 1444هـ الموافق 31 يوليو 2022م الساعة 9ص.

2- نهاية فترة التقديم ، يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022م 9/1/1444هــ الساعة 12 صباحاً.

3- إعلان النتيجة، يوم السبت 15 /1/1444هــ، 13 أغسطس 2022م.

وسيكون التقديم من خلال نظام “جدارة” ‏الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التخصصات المتاحة:

– الرياضيات.

– اللغة الإنجليزية.

– إدارة الأعمال.

– المهارات الرقمية.

– الفيزياء.

– الكيمياء.

– الأحياء.

متطلبات التقديم :

– حصول المتقدم على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) كحد أدنى في مجال التخصص.

– معادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج المملكة من وزارة التعليم.

– تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم.

– انطباق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين.

الهدف

وتأتي هذه الخطوة للمزيد من الإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم من خلال الاستثمار بشكل فاعل في الكوادر البشرية لقطاع التعليم.

وكذلك مواكبة استمرار تحسين وتجويد نواتج التعلّم المعرفية والمهارية، وسد الاحتياج الوظيفي لما تم في المشاريع التطويرية لقطاع التعليم، والتي توفر الكفاءات لاحتياج المواد الجديدة في الخطط الدراسية المطورة ومسارات الثانوية العامة التخصصية في العام الدراسي القادم.

وذلك تطلعاً لتحقيق المزيد من المستهدفات الوطنية لتطوير وتعظيم كفاءة منظومة التعليم ومخرجاتها العائدة على مصلحة الطلاب والطالبات وبناء مستقبل مشرق لهم وللوطن.

ولمزيد من المعلومات زيارة نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

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