الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
استشاري يوجه نصائح مهمة للوقاية من الخرف في سن مبكرة (فيديو)
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صحة

استشاري يوجه نصائح مهمة للوقاية من الخرف في سن مبكرة (فيديو)

استشاري يوجه نصائح مهمة للوقاية من الخرف في سن مبكرة (فيديو)
٠٦:٥٠:٤١ م، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د. هاني الجهني استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، من خطورة التوتر والقلق والضغوطات الحياتية في الإصابة بالخرف في سن مبكرة.

وأكد الجهني، على أهمية الصحة النفسية والتخلص من ضغوطات الحياة كي لا يشيخ دماغنا ونصاب بالخرف ونحن في الأربعينات.

ونصح د. الجهني الجميع بالاهتمام بالصحة النفسية، وتجنب ثلاث أشياء تدمر الصحة العقلية وهي:

– التوتر

– القلق

– الاستسلام والتأثير كثيرا بضغوطات الحياة

وأضاف  علينا أن لا نعطي الدنيا أكبر من حجمها، ودائما علينا أن نعطيها حجمها الحقيقي، ولو صار أي مشكلة أو صعوبات أو تحديات في الحياة عليك أن لا تتعدى الحد في التفكير والاهتمام بهذه المشكلة لأن لكل شيء نهاية، ولكل مشكلة حل، والمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى.

الكلمات الدلالية:
التوتر الخرف الصحة النفسية القلق ضغوطات الحياة

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