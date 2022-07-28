بعد الإمارات.. سيول وأمطار غير محدودة تغرق شوارع قطر (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

أظهرت لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كمية الأمطار الغزيرة التي هطلت على دولة قطر، وأغرقت شوارعها إثر عاصفة مطرية وسيول.

وأمس الأربعاء؛ قدرت الأمطار التي هطلت على إمارة الفجيرة بالإمارات، بنحو 200ملم في غضون بضع ساعات؛ وهو يعادل ما يهطل على مدينة الرياض في سنتين.

وأضاف الخبير عبد الله المسند عن هذه السيول أنها حولت إمارة الفجيرة بحاراً من السيول الفيضانية.

وشهدت أغلب مناطق الإمارات أمس الاربعاء، سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة أدت إلى جريان الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة في عدد من المناطق.

وحسب إعلام محلي، سقطت أمطار غزيرة على ميناء خورفكان ورأس الخيمة في دفتا وعلى الفجيرة في أوحلة ووادي مي ووادي سهم، ووادي حلة وشارع الشارقة ـ كلباء وخضيرة وسهيلة دبا الحصن ووادي الحلو في الشارقة.

كما أدت غزارة الأمطار في الشارقة إلى جريان وادي سد الرفيصة في خورفكان وعلى بيسا وضدنا ومطار الفجيرة الدولي وأوحلة والحنية والفصيل وكورنيش في الفجيرة.

وأشارت إحصائيات المركز الوطني للأرصاد في الإمارات إلى أن على كمية أمطار سُجلت خلال شهر يوليو على الدولة كانت في عام 1995 في خورفكان بواقع 175.6ملم.