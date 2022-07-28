فتح باب القبول والتسجيل في قوات أمن المنشآت بعد غد السبت
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي أول – جندي) للرجال.
وأضافت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أن ذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 1/ 1/ 1444 هـ حتى الخميس 6/ 1/ 1444 هـ.
وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أن التقديم عبر منصة (أبشر – توظيف) https://jobs.sa.