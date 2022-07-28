فتح باب القبول والتسجيل في قوات أمن المنشآت بعد غد السبت

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي أول – جندي) للرجال.

وأضافت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أن ذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 1/ 1/ 1444 هـ حتى الخميس 6/ 1/ 1444 هـ.

وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أن التقديم عبر منصة (أبشر – توظيف) https://jobs.sa.