الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. صاعقة تضرب رافعة عملاقة في دولة خليجية
«برنامج العمل عن بعد» يعلن توفر وظائف بعدد من التخصصات
بعدما مزقا ملابسه.. الإطاحة برجلين وامرأة ظهروا في فيديو متداول يعتدون على مواطن
شاهد.. طوابير طويلة للحصول على الفحم في بولندا
الكويت تعلن التأهب لحالة طارئة.. انقلاب جوي خلال ساعات
9 قتلى و14 مفقودا جراء السيول والأمطار الغزيرة في إيران

محليات

بعدما مزقا ملابسه.. الإطاحة برجلين وامرأة ظهروا في فيديو متداول يعتدون على مواطن

بعدما مزقا ملابسه.. الإطاحة برجلين وامرأة ظهروا في فيديو متداول يعتدون على مواطن
٠٦:١٠:٠٤ م، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لمشاجرة بين عدد من الأشخاص، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغا عن تعرض مواطن لاعتداء من قبل شخصين.

وأكد المتحدث أنه تمت مباشرة البلاغ في حينه وتبين من إجراءات الاستدلال أن المشاجرة بسبب خلاف على حادث مروري قبل (4) أشهر، وأنه قد جرى القبض على المعتدين، رجلين وامرأة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

يذكر أنه في وقت سابق تم تداول مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر وقوع مشادة بين شخص واثنين آخرين حتى تطور الأمر على التشابك والتضارب حتى مزق الشخصان ملابس الرجل في الشارع العام أمام طفل وامرأة.

وبدا واضحا في الفيديو بكاء الطفل بحرقة عندما شعر بالخوف والهلع أثناء اشتباك الأشخاص.

وبالرغم من تداول واسع لمقطع الفيديو حينها على مواقع التواصل، لكن لم يتم تحديد مكان الواقعة وسبب الشجار بين الرجل وغرمائه.

الكلمات الدلالية:
خلاف على الطريق مزقوا ملابسه مشاجرة منطقة الرياض

مواد ذات صلة

المزيد
تكريم وإنجاز جديد.. الحج والعمرة تحصد هذه الجائزة

تكريم وإنجاز جديد.. الحج والعمرة تحصد هذه الجائزة

منذ 7 أشهر
تقنيون يحذرون: «عملية البرلمان» تستهدف اختراق مؤسسات المملكة

تقنيون يحذرون: «عملية البرلمان» تستهدف اختراق مؤسسات المملكة

منذ 4 سنوات
مع انطلاق التداول.. ارتفاع سهم «أرامكو» إلى 35.2 ريالاً

مع انطلاق التداول.. ارتفاع سهم «أرامكو» إلى 35.2 ريالاً

منذ 3 سنوات
بلومبرج: الأوامر الملكية تُقلص عجز الموازنة وتتماشى مع تراجع أسعار النفط عالمياً

بلومبرج: الأوامر الملكية تُقلص عجز الموازنة وتتماشى مع تراجع أسعار النفط عالمياً

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *