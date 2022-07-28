بعدما مزقا ملابسه.. الإطاحة برجلين وامرأة ظهروا في فيديو متداول يعتدون على مواطن

تواصل ـ فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لمشاجرة بين عدد من الأشخاص، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغا عن تعرض مواطن لاعتداء من قبل شخصين.

وأكد المتحدث أنه تمت مباشرة البلاغ في حينه وتبين من إجراءات الاستدلال أن المشاجرة بسبب خلاف على حادث مروري قبل (4) أشهر، وأنه قد جرى القبض على المعتدين، رجلين وامرأة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

يذكر أنه في وقت سابق تم تداول مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر وقوع مشادة بين شخص واثنين آخرين حتى تطور الأمر على التشابك والتضارب حتى مزق الشخصان ملابس الرجل في الشارع العام أمام طفل وامرأة.

وبدا واضحا في الفيديو بكاء الطفل بحرقة عندما شعر بالخوف والهلع أثناء اشتباك الأشخاص.

وبالرغم من تداول واسع لمقطع الفيديو حينها على مواقع التواصل، لكن لم يتم تحديد مكان الواقعة وسبب الشجار بين الرجل وغرمائه.