شاهد.. صاعقة تضرب رافعة عملاقة في دولة خليجية

تواصل – فريق التحرير:

ضربت صاعقة رافعة عملاقة في قطر في ظل حالة التقلبات الجوية، التي تشهدها العديد من الدول الخليجية، مثل قطر والإمارات.

وأظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات تعرض رافعة عملاقة على أحد الطرق لصاعقة عملاقة في مشهد مثير.

وشهدت العاصمة القطرية، الدوحة، أمطارا غزيرة، ابتداء من فجر اليوم الخميس، وسط حالة من التقلبات الجوية، وتحذيرات من وزارة الداخلية للسكان.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية فيديو يُظهر الأمطار الغزيرة التي تهطل على الدوحة ونقلت تحذيرا عن وزارة الداخلية للسائقين بضرورة اتباع إرشادات السلامة.

من جهتها، أكدت هيئة الطيران المدني القطرية أن الأمطار ستتواصل حتى نهاية عطلة الأسبوع الجاري، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.