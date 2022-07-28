الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«برنامج العمل عن بعد» يعلن توفر وظائف بعدد من التخصصات
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فرص

«برنامج العمل عن بعد» يعلن توفر وظائف بعدد من التخصصات

«برنامج العمل عن بعد» يعلن توفر وظائف بعدد من التخصصات
٠٦:١٣:٥٤ م، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، في مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • كاتب إداري عام.
  • مساعد إداري.
  • كاتب شكاوى.
  • كاتب حفظ ملفات.
  • سكرتير تنفيذي.
  • أخصائي إداري.
  • محامي.
  • سكرتير.
  • كاتب.
  • وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة برنامج العمل عن بعد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ  28 يوليو 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).

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