الكويت تعلن التأهب لحالة طارئة.. انقلاب جوي خلال ساعات

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توقعت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت أن تتأثر البلاد ابتداء من يوم غد الجمعة، بامتداد منخفض حراري يمد المنطقة بكتلة هوائية حارة ورطبة تتكاثر معها السحب مصحوبة بأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا، وتنشط الرياح المثيرة للغبار على بعض المناطق بسبب الرياح الهابطة.

من جانبها دعت وزارة الداخلية الكوييتة، المواطنين والمقيمين مستخدمي الطرق ومرتادي البحر إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر لعدم استقرار الأحوال الجوية وتقلب حالة الطقس نظرا لتحذيرات إدارة الأرصاد الجوية باحتمال هطول الأمطار خلال الايام المقبلة.

وأهابت الداخلية على الجميع بعدم التردد والاتصال على هاتف الطوارئ (112) عند مواجهتهم لأي حالة طارئة وأي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية.

وناشدت رواد البحر الى عدم التردد بالاتصال على عمليات خفر السواحل (1880888)، مؤكدة ان الادارة العامة للدفاع المدني تراقب حالة الطقس وفقا لمؤشرات خبراء إدارة الأرصاد الجوية التابعة الادارة العامه للطيران المدني وانها رفعت مستوى التنسيق مع جهات الحماية المدنية العسكرية التابعة للجنة الدفاع المدني. ورفعت جاهزية فرق الطوارئ ونشرها تحسبا لأي طارئ.

ونقلت صحيفة الراى عن مصادر صحية، أن قطاع الشؤون الهندسية في وزارة الصحة رفع حالة التأهب في بعض المناطق التي تكون محتملة التعرض لتساقط بعض الأمطار.

وأشارت الى أن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات لمواجهة أي طارئ سيما في ظل الأمطار التي شهدتها بعض دول الجوار والتي تعتبر حدثا جوياً استثنائياً لهذا الوقت من العام.