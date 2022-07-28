شاهد.. طوابير طويلة للحصول على الفحم في بولندا

تواصل – فريق التحرير:

تداول رود مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر طوابير السيارات الممتدة لمسافة طويلة في بولندا، لانتظار حصولهم على الفحم، المدة التي سينتظرها كل شخص هنا هي يومان كاملان.

يأتي ذلك فيما تواصل دول الاتحاد الأوروبي سعيها نحو تقليل اعتمادها على إمدادات الغاز الروسي، فضلًا عن محاولتها التقليل من أزمة الطاقة وخفض فواتير الكهرباء لمواطنيها.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسبانية موافقتها على خطة تشمل ضوابط درجة الحرارة في المكاتب العامة، وتركيب الألواح الشمسية على أسطح المباني العامة، وتشجيع الموظفين على العمل أكثر من المنازل.

كما ستشجع خطة ترشيد الاستهلاك العاملين في القطاع العام على استخدام وسائل النقل العام أو الدراجات للذهاب إلى العمل، وستطفئ أيضًا الأنوار في وقت مبكر في المباني العامة، من أجل مواجهة أزمة الطاقة.

وستحصل خطة توفير الطاقة على تمويل بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) من الصناديق الأوروبية للتعافي من جائحة كورونا، التي تلتزم بتحسين كفاءة الطاقة في المباني العامة.

وفي ألمانيا أيضا سعت الحكومة الألمانية لوضع خطط لتقليل استهلاك الطاقة بعد مشاكل إمدادات الغاز بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.