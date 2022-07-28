الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
9 قتلى و14 مفقودا جراء السيول والأمطار الغزيرة في إيران
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دولي

9 قتلى و14 مفقودا جراء السيول والأمطار الغزيرة في إيران

9 قتلى و14 مفقودا جراء السيول والأمطار الغزيرة في إيران
٠٥:٣٩:١٣ م، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت مصادر محلية إيرانية عن وقوع 9 قتلى و14 مفقودا جراء السيول بسبب الأمطار الغزيرة؛ بحسب قناة “العربية” عاجل.

وكانت إدارة الطوارئ الإيرانية أعلنت، صباح اليوم الخميس، مصرع 6 أشخاص وفقدان 14 آخرين جراء سيول ضربت مناطق شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وقال المتحدث باسم إدارة الطوارئ، جلال ملكي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، إن عدد ضحايا السيول شمال غرب العاصمة طهران ارتفع إلى 6 أشخاص، فيما أصيب 10 آخرون، مضيفا أن عدد المفقودين بلغ 14 شخصا حتى الآن.

وأوضح أن فرق الطوارئ تقوم بمساعدة أهالي المنطقة والعالقين في السيول.

وفي 23 يوليو الجاري، لقي 22 شخصا مصرعهم، بسبب الفيضانات، التي ضربت محافظة فارس جنوبي البلاد.

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة طهران قتلى السيول مفقودون وعالقون

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