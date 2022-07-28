للمسافرين إلى خارج المملكة.. نصائح للوقاية من الإصابة بجدري القرود

تواصل – فريق التحرير:

بعد زيادة وانتشار حالات الإصابة بالفيروس المسبب لـ”جدري القرود” في أكثر من دولة على مستوى العالم، أوصت الوزارة الجميع باتباع الإرشادات الصحية وخاصة خلال السفر، وذلك من خلال قنواتها الرسمية أو التواصل مع مركز “937” في حال الرغبة في أي استفسار يخص مرض جدري القرود، داعية إلى اتباع السلوكيات الصحية، والإرشادات التوعوية التي تصدر عنها وعن هيئة الصحة العامة “وقاية”، كذلك في حالة السفر لخارج المملكة التعرف على الإجراءات الوقائية اللازمة خاصة في الدول التي تم رصد المرض فيها.

للمسافرين.. بعض النصائح للوقاية من الإصابة بجدري القرود

وفي الوقت الذي يتفق فيه خبراء الصحة على أن المخاطر التي يتعرض لها عامة الناس بسبب الفيروس منخفضة، فإن هناك العديد من الاحتياطات والنصائح للوقاية من الإصابة بجدري القرود، وحسب التوصيات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، ما يلي:

1- الحرص على تناول اللحوم المطبوخة جيدًا

2- ضرورة ارتداء قناع للوجه إذا كان الشخص على اتصال وثيق بشخص ظهرت عليه الأعراض.

3- تجنب الاتصال بأشخاص تم تشخيص إصابتهم مؤخرًا بالفيروس، أو أولئك الذين قد يكونون مصابين.

4- تجنب ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تحمل الفيروس، ويشمل ذلك الحيوانات المريضة أو النافقة، خاصة تلك التي لديها تاريخ من الإصابة بالعدوى، مثل القرود والقوارض وكلاب البراري.

5- الحرص على نظافة اليدين، خاصة بعد ملامسة الحيوانات أو البشر المصابة أو المشتبه بإصابتها، وذلك من خلال غسل اليدين بالماء والصابون المعقم والمطهرات.

6- استخدام معدات الحماية الشخصية عند رعاية المرضى الذين يعانون من عدوى مؤكدة أو مشتبه فيها.

7- يمكن أيضًا أن ينتقل جدري القرود عبر الأسطح والمواد، لذلك من الحكمة تجنب ملامسة المواد التي لامست الإنسان أو الحيوان المريض.

جدري القرود ليس كالإنفلونزا أو كورونا

من ناحيته، أوضح وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري أن طبيعة فيروس جدري القرود ليست بدرجة العدوى التي نتحدث عنها في فيروسات مثل الإنفلونزا أو كوفيد 19، مبينًا أن الحديث الآن عن مرض معدٍ فقط عندما يكون الشخص لديه أعراض واضحة، مثل بثور في الجلد ممتلئة بالسوائل يسبقها حرارة والشخص يكون واضحًا أنه مصاب.

وأضاف أنه إذا تواجد شخص في وسيلة نقل وكانت لديه هذه الأعراض، وهو شيء نادر الحدوث، ولكن إن حصل فيتم تقصي وفحص كل الموجودين بالطائرة بمن فيهم طاقم الطائرة، ويتم مراقبتهم لمدة 21 يومًا مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي حالة ثانوية من الحالات الثلاث المكتشفة في المملكة، وكلها حالات أولية مرتبطة بالسفر ولم تنتقل لأي شخص داخل المملكة أو المنشآت الصحية.

نسبة انتشار جدري القرود في المملكة ضئيلة جدًا

وأشار مدير الطب الوقائي ومكافحة العدوى بالحرس الوطني، د. ماجد الشمراني، إلى أن انتشار جدري القرود في المملكة ضئيل، ونسبة الوفيات بسببه لا تتعدى 1%.

حتى الآن.. تسجيل أكثر من 15300 إصابة في 72 دولة

فيما تبحث منظمة الصحة العالمية إعلان حالة طوارئ صحية عالمية بسبب جدري القرود، ووفقًا لأرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، فقد أفادت سجلات صحية حول العالم تسجيل أكثر من 15300 إصابة بجدري القرود في 72 دولة، ويُعتقد أن الأعداد تتضاعف كل 15 يومًا، وقد شوهدت هذه في الغالب في الرجال المثليين.