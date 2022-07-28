الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
175 شركة رابحة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12155 نقطة
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175 شركة رابحة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12155 نقطة

175 شركة رابحة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12155 نقطة
٠٤:٢٢:٣٢ م، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة اليوم مرتفعًا 102.84 نقطة ليقفل عند مستوى 12155.02 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 11.8 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 316 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 175 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 28 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: زجاج، واليمامة للحديد، والتصنيع، والكثيري، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: المتحدة للتأمين، والعالمية، والإعادة السعودية، وبترو رابغ، والمراعي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و8.56%.

فيما جاءت أسهم شركات: السعودي الفرنسي، والمتحدة للتأمين، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية. فيما أسهم شركات: السعودي الفرنسي، والراجحي، وأرامكو السعودية، والمتحدة للتأمين، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

وفي سياق متصل، أغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 129.40 نقطة ليقفل عند مستوى 20952.67 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 44.2 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 790 ألف سهم تقاسمتها 2376 صفقة.

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