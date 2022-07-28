منها تجديد 330 ألف جواز سفر.. أكثر من 11 مليون عملية إلكترونية عبر منصة “أبشر” خلال 6 أشهر

تواصل- فريق التحرير

حقّقت وزارة الداخلية عبر منصتها الإلكترونية “أبشر” في النصف الأول من العام الجاري 2022م إنجازات عديدة للمواطنين والمقيمين.

ونفذت “أبشر” خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2022م عبر منصتها الإلكترونية أكثر من 11,600,000 عملية إلكترونية.

وتمكنت المنصة خلال هذه الفترة من:

تجديد 330,230 جواز سفر.

إنجاز 3,693,930 طلب توصيل بالبريد.

تنفيذ 176,509 عمليات في خدمة بياناتي.

إصدار 377,004 طلبات تفويض قيادة.

تجديد 452,968 رخصة قيادة.

إنجاز 343,566 طلب ورقة إصلاح.

تجديد 612,454 استمارة مركبة.

إتمام 2,362,199 عملية تجديد إقامة.

إصدار 1,937,737 تأشيرة خروج وعودة.

إصدار 726,591 إقامة.

نقل خدمات 336,061 مقيمًا.

تمديد 287,939 تأشيرة خروج وعودة.

كانت وزارة الداخلية قد دشّنت عبر “أبشر” خلال تلك الفترة العديد من الخدمات، من ضمنها “لوحة بشعار، وإسقاط المركبات، وتجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا”، إضافة إلى المزيد من الخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها المواطن والمقيم.