“الصحة”: نصائح لمرضى الربو عند نزول الأمطار

تواصل – فريق التحرير:

شارك الحساب الرسمي لوزارة الصحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نصائح لمرضى الربو عند نزول الأمطار.

وأفادت الوزارة أن ‏تقلبات الجو ونزول الأمطار من أسباب زيادة أعراض نوبات الربو للمصابين به، لذا يجب الحرص على اتباع النصائح التالية:

1- تجنب الأمطار والهواء البارد بقدر الإمكان، لأنه يعد من مهيجات الربو.

2- تغطية الرأس والفم والأنف، حين الاضطرار إلى الخروج في الأمطار.

3- الحرص على حمل البخاخ الإسعافية (موسع الشعب) بشكل دائم.

4- أخذ البخاخ الوقائي حال وصفه من قبل الطبيب.

وشددت “الصحة” على ضرورة التوجه إلى أقرب مركز صحي، في حالات:

1- ازرقاق الأطراف أو الشفتين أو اللسان.

2- تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام.

3- عدم الاستجابة لـ البخاخ الإسعافية.

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