“الصحة”: نصائح لمرضى الربو عند نزول الأمطار
تواصل – فريق التحرير:
شارك الحساب الرسمي لوزارة الصحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نصائح لمرضى الربو عند نزول الأمطار.
وأفادت الوزارة أن تقلبات الجو ونزول الأمطار من أسباب زيادة أعراض نوبات الربو للمصابين به، لذا يجب الحرص على اتباع النصائح التالية:
1- تجنب الأمطار والهواء البارد بقدر الإمكان، لأنه يعد من مهيجات الربو.
2- تغطية الرأس والفم والأنف، حين الاضطرار إلى الخروج في الأمطار.
3- الحرص على حمل البخاخ الإسعافية (موسع الشعب) بشكل دائم.
4- أخذ البخاخ الوقائي حال وصفه من قبل الطبيب.
وشددت “الصحة” على ضرورة التوجه إلى أقرب مركز صحي، في حالات:
1- ازرقاق الأطراف أو الشفتين أو اللسان.
2- تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام.
3- عدم الاستجابة لـ البخاخ الإسعافية.
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