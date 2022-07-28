قبل 62 عامًا.. فيديو قديم لـ عودة الملك سعود إلى الوطن بعد رحلة علاجية

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نشرت صفحة نوادر من التاريخ، فيديو قديمًا لعودة الملك سعود بن عبدالعزيز (رحمه الله) إلى الوطن بعد رحلة علاجية.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي يعود إلى 6 شوال من عام 1381هـ، قبل 62 سنة، الوفود وهي تهنئ الملك سعود في قصر الحكم بعودته سالمًا إلى الأرض الوطن.

واحتشدت الجماهير الغفيرة فى الشارع، كما حرص الوجهاء ومشايخ القبائل على تهنئة الملك، ثم غادر الملك عائدًا إلى قصر الناصرية.

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كانت صفحة نوادر من التاريخ، قد نشرت فيديو قديمًا يجمع الملك فيصل والملك خالد رحمهما الله في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر الفيديو الملك فيصل والملك خالد، في أمريكا خلال الزيارة التي جاءت بدعوة من الرئيس روزفلت عام 1943م، أي قبل 80 عامًا تقريبًا.

وكان هذا الوفد هو أول وفد رفيع المستوى من المملكة يزور الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت، وشملت الزيارة معامل التكرير.

وحسب الوثائق الأمريكية، في عام 1943 زار أول وفد رفيع المستوى من المملكة الولايات المتحدة، عندما أرسل المغفور له الملك عبد العزيز نجليه: المغفور له الأمير (الملك في وقت لاحق) فيصل، والمغفور له الأمير (الملك في وقت لاحق) خالد، وذلك لبحث العلاقات بين البلدين.

الملك فيصل بن عبد العزيز ولد 14 أبريل 1906 وهو ثالث ملوك المملكة، وهو ثالث أبناء الملك عبد العزيز، وتولى مقاليد الحكم في 2 نوفمبر 1964.