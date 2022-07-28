بدء تطبيق المرحلة الخامسة والأخيرة من “كود البناء السعودي”

تواصل – واس:

أعلنت اللجنة الوطنية لكُود البناء السعودي بدء تطبيق المرحلة الخامسة والأخيرة من مراحل التطبيق التدريجي لكُود البناء السعودي المنصوص عليها بنظام تطبيق كُود البناء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 26 / 04 / 1438هـ والمعدل بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/15) بتاريخ 19 / 01 / 1441هـ.

وأوضحت أن تطبيق الكُود في المرحلة الأخيرة شمل جميع أنواع المباني المصنفة فيه، بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الأربع السابقة، مثل المستودعات بأنواعها ومواقف السيارات المفتوحة والمغلقة، وورش إصلاح السيارات.

وبينّت اللجنة أن تطبيق المرحلة الأولى من كود البناء السعودي شمل المباني الحكومية الإدارية، المباني العالية (الأبراج أكثر من 23م)، والمستشفيات والفنادق.

وشمل تطبيق المرحلة الثانية على مباني التجمعات (المساجد، المنشآت الرياضية)، والمباني التعليمية، والمجمعات التجارية، وأبراج الاتصالات، والمباني والمنشآت الصناعية، بالإضافة إلى المباني التي يقل ارتفاعها عن 23م والمباني عالية الخطورة.

وأضافت أن: “تطبيق المرحلة الثالثة شمل مباني التجمعات (صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح) ومراكز الرعاية الصحية والشقق المفروشة الفندقية والنزل والمباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية”.

بالإضافة إلى تطبيق المرحلة الرابعة التي شملت مباني الأعمال (المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، والبريد).

وأشارت اللجنة إلى أنها أصدرت (23) إصداراً، تضمنت غالبية جوانب البناء والتشييد وراعت من خلالها الظروف المناخية والجغرافية المتنوعة في المملكة.

كما تقوم اللجنة بمتابعة وتحديث الكود وفقاً للمتغيرات والتطورات في مجال البناء والتشييد كل خمس سنوات.

يذكر أن كود البناء السعودي يعد المرجع العلمي الذي يضمن الحد الأدنى من الاشتراطات والمتطلبات التي تضبط جودة البناء والصحة العامة وتحافظ على سلامة المنشآت وقاطنيها وزيادة العمر الافتراضي للمباني.

كما يعمل على ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية بأنواعها وخفض تكلفة التشغيل والصيانة للمباني، وزيادة مقاومة المباني للكوارث الطبيعية حسب المعايير الدولية.

وكذلك يسهم في وضع حد للاختلافات بالآراء المتعددة وتصحيح الممارسات المهنية للجهات التي تعمل في قطاع البناء والتشييد.

ودعت الراغبين من المهتمين والمختصين إلى الاطلاع على تفاصيل كود البناء السعودي من خلال الموقع الإلكتروني https://sbc.gov.sa.