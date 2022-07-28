الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
إيرادات “فيسبوك” تتراجع للمرة الأولى منذ 5 سنوات
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ترند وسوشيال ميديا

إيرادات “فيسبوك” تتراجع للمرة الأولى منذ 5 سنوات

إيرادات “فيسبوك” تتراجع للمرة الأولى منذ 5 سنوات
٠٣:٣٦:٤٤ م، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “ميتا”، مالكة تطبيق “فيسبوك” عن تراجع إيراداتها بنسبة بلغت 1% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022.

من جانبه قال مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي لـ”ميتا”: “يبدو أننا دخلنا تراجعًا اقتصاديًا، سيكون له تأثير كبير على قطاع الإعلانات الرقمية. والوضع يبدو أسوأ مما كان قبل ربع سنة”.

وأشار زوكربيرج إلى أنه يخطط لمواصلة الاستثمار في القطاعات الرئيسة، ما سيتيح لـ”ميتا” النمو في المرحلة المقبلة.

وبلغت إيرادات “ميتا” في الربع الثاني من العام الجاري حوالي 28.82 مليار دولار، انخفاضًا من 29.07 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

بينما سجلت الشركة أرباحًا بحجم 6.69 مليار دولار، انخفاضًا بنسبة 36% من مؤشرات العام الماضي.

وجاءت هذه الأرقام بعكس ما توقعه محللون في “وول ستريت” بزيادة أرباح “ميتا” عند مستوى 7.04 مليار دولار والإيرادات عند مستوى 28.9 مليار دولا.

وبررت الشركة نفسها تراجع أدائها وإيرادلها خلال الفترة الأخيرة إلى ضعف الطلب على الإعلانات التجارية الرقمية، وغموض الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

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