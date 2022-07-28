7 عناصر يحتاجها جسم الإنسان بعد تقدم العمر

تواصل – فريق التحرير:

يفقد جسم الإنسان، حين يتقدم به العمر، العديد من العناصر التي يحتاجها في تلك الفترة، لذا يجب أن نحصل عليها من مكملات غذائية.

فيما يؤثر فقدان هذه العناصر على الصحة العقلية، وحالة الدماغ والتركيز، وتشير بعض الأبحاث إلى أن تناول بعض الفيتامينات يساعد الدماغ في الوصول إلى إمكاناته الكاملة، وفي الحفاظ على التركيز اليومي، واكتساب الطاقة.

وخلال هذه السطور، نستعرض 7 عناصر يجب إمداد الجسم بها، تحتوي على معادن وفيتامينات مطلوبة:

1- المغنيسيوم

نشرت مجلة علم الأعصاب، أن المغنيسيوم مفيد لتقوية الذاكرة، ويزيد معدلات الإدراك وإمكانية التعلم.

فهو الذي يسمح للأعصاب بإرسال التيارات العصبية، وهو الذي يزيل السموم الطبيعية والمعادن الثقيلة التي تسبب العديد من الاضطرابات العصبية.

2- فيتامين “ب” المركب

يدعم عمل الجهاز العصبي والتمثيل الغذائي ما يؤثر في القدرة على الحفظ والتركيز.

فيما أشارت Hospital Nutrition إلى أن اتحاد فيتامين «ب» بالمغذيات الدقيقة والمعادن الأخرى له تأثير مفيد في الأداء الفكري، حسب “القبس”.

3- فيتامين “سي”

هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي قدرة الدماغ على التفكير، وكذا الذاكرة. وتحتوي معظم مكملات الفيتامينات عليه. وجرت العادة أن يدرجه المصنعون تحت مسميات عديدة، منها حمض الأسكوربيك، وأسكوربات الصوديوم، والكالسيوم، والمعادن.

4- فيتامين “هـ”

قد يؤخّر تطوّر مرض الزهايمر الخفيف أو المتوسط، كما أن له آثارًا مفيدة على صحة الدماغ، فهو يحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة ما يؤدي إلى إبطاء التدهور العقلي.

5- الزنك

يساعد على تنظيم تواصل الخلايا العصبية، ما يؤثر في تكوين الذكريات وسرعة التعلم.

ويربط الاختصاصيون بين هذا المكمل والتطور المحتمل للمعرفة. من ناحية أخرى، نشرت المجلة الكوبية للصحة العامة نتائج تقييم حصلت فيه المجموعة التي تلقت الزنك على تحسن كبير في ذاكرة التعرف والاستدلال والوظيفة النفسية الحركية.

6- أوميجا 3

أشارت دراسات إلى دوره الوقائي من ضعف الإدراك الخفيف والخرف، وخطر تطور مرض الزهايمر لدى كبار السن. فهي تحمي من اضطرابات نقص الانتباه والتركيز وتُحسّن الذاكرة.

7- الكولين

مغذيات الكولين تقي من فقدان الذاكرة، وتحمي أغشية الخلايا العصبية السليمة، وتحسن المزاج، وذلك وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة.

كما يعد تناول الكولين في مرحلة ما قبل الولادة أمرًا ضروريًا لضمان التطور المعرفي، وتجنب عيوب الأنبوب العصبي. أما عند كبار السن، فيعزز تناول هذا المكمل الأداء في بعض العمليات المعرفية، ويحد من حدوث الخرف.