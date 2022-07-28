بكين تُحذر أمريكا من استعراض العضلات في بحر الصين الجنوبي.. ماذا يحدث؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، أنها تحذر من عودة حاملة طائرات أمريكية إلى بحر الصين الجنوبي واصفة ذلك بـ “استعراض العضلات”.

وأوضحت أن قرار واشنطن بإعادة حاملة الطائرات “ريجان” وسفن هجومية إلى بحر الصين في ظل توترات بشأن تايوان، يشعل الموقف وينذر بحرب لا طاقة لأحد بها.

وأكدت – حسب رويترز – أنها لا تعرقل حرية الملاحة أو الطيران، وتتهم الولايات المتحدة بتعمد إثارة التوتر في المنطقة، مطالبة بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان البحرية الأمريكية، أن إحدى مدمراتها أبحرت بالقرب من جزر سبراتلي المتنازع عليها، في ثاني عملية من “حرية الملاحة” في غضون أسبوع في بحر الصين الجنوبي.

من جانبها أعلنت قيادة الجيش الصيني، أن وجود مدمرة أمريكية في بحر جنوب الصين خرق للقوانين الدولية، مؤكدًا أن تصرفات واشنطن تنتهك بشكل خطير سيادة الصين وأمنها.

من ناحية أوضح الجيش الأمريكي، أن المدمرة “بينفولد” عبرت بحر الصين الجنوبى لتأكيد حرية الملاحة الدولية، مؤكدًا أن وجودها في بحر جنوب الصين يعبر عن التزام واشنطن بحرية الملاحة بالمحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف أن “المطالبات البحرية غير المشروعة والشاملة بالسيادة فى بحر الصين الجنوبى تشكل تهديدًا خطيرًا لحرية البحار، بما فى ذلك حرية الملاحة والطيران، والتجارة الحرة.

وفي وقت سابق، عبرت سفينة حربية أمريكية بحر الصين الجنوبي، ما استدعى تحذيرًا من الجيش الصيني في وقت لازالت فيه حدة التوتر بين القوتين العظميين متزايدة.

من ناحيتها وجهت الولايات المتحدة انتقادات هي الأشد لمطالب بكين غير القانونية في بحر الصين الجنوبي، رافضة التبريرات التاريخية والجغرافية لذلك.