رئيس وزراء ألبانيا خلال لقائه ولي العهد: ممتن لدعم المملكة لنا بـ50 مليون دولار

تواصل- فريق التحرير

قال رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، إنه ممتن لدعم المملكة لبلاده بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي وقيام صندوق الاستثمارات العامة بالبحث عن فرص استثمارية في بلدنا بمبلغ مالي بين 200 إلى 300 مليون دولار أمريكي.

وعقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس وزراء جمهورية ألبانيا إيدي راما، اجتماعًا موسعًا في العاصمة اليونانية أثينا أمس الأربعاء.

وشهد الاجتماع استعراض علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وتناول الاجتماع سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون بين المملكة وألبانيا في المجالات السياسية، وزيادة الاستثمارات البينية، والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.