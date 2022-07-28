الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة البكالوريوس فأعلي، وفق المسميات الوظيفية التالية:

* المسمى الوظيفي :

1- مترجم.

* المؤهلات والخبرة:

– مطلوب درجة البكالوريوس في الترجمة الإنجليزية / العربية أو اللغة الإنجليزية أو الانضباط ذي الصلة.

– ثلاث سنوات من الخبرة في الترجمة ، أو إكمال ناجح لمدة سنتين برنامج SCDP المطلوب، مع خمس سنوات من الخبرة في الترجمة.

2- منسق إداري أول.

* المؤهلات والخبرة:

– مطلوب ماجستير أو بكالوريوس أو درجة مشارك أو دبلوم في إدارة المستشفيات أو أي تخصص آخر ذي صلة.

– مطلوب سنتين من الخبرة ذات الصلة مع الماجستير، وأربع سنوات مع البكالوريوس أو ستة سنوات مع درجة مشارك / دبلوم.

3- مدرب سريري لإسناد الحياة.

* المؤهلات والخبرة:

– أربع سنوات من الخبرة ذات الصلة ، ويفضل ، في بيئة الرعاية الحرجة المطلوبة. يفضل خبرة سابقة في تدريس دورة دعم الحياة الأساسية ودعم الحياة المتقدم.

* التقديم:

طريقة التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي:

1- مترجم (اضغط هنا).

2- منسق إداري أول (اضغط هنا).

3- مدرب سريري لإسناد الحياة (اضغط هنا).