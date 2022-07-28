الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
محكمة روسية تبدأ النظر بدعوى حكومية لإغلاق الوكالة اليهودية للهجرة
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محكمة روسية تبدأ النظر بدعوى حكومية لإغلاق الوكالة اليهودية للهجرة

محكمة روسية تبدأ النظر بدعوى حكومية لإغلاق الوكالة اليهودية للهجرة
١٢:٥٦:٠٥ م، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام في موسكو، أن محكمة روسية بدأت النظر بدعوى حكومية لإغلاق الوكالة اليهودية للهجرة.

وأوضحت أن محكمة في موسكو أكدت أن وزارة العدل الروسية طلبت تصفية الفرع الروسي من الوكالة اليهودية، وهي منظمة غير ربحية تساعد على الهجرة إلى إسرائيل.

فيما أصدرت وزارة العدل الروسية، اليوم طلبًا رسميًا لإغلاق وتصفية وكالة “سخنات” اليهودية.

وأوضحت في بيان لها، أنها تلقت دعوى قضائية أقامتها الدائرة الرئيسة بوزارة العدل في موسكو بشأن تصفية الوكالة اليهودية غير الربحية “سخنات” التي تعمل على دعم وتعزيز العلاقات بين يهود الوطن والشتات.

فيما طالبت السلطات الروسية، الوكالة بوقف أنشطتها في البلاد، مؤكدة أن الوكالة تلقت خطابًا مع هذا الطلب بداية الأسبوع، حسب “سبوتنيك”.

من ناحيتها، أكدت الوكالة أنها تعمل على الرد وتنسق مع وزارة الخارجية بدولة الاحتلال ومكتب رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن مكتبها التمثيلي بالإضافة للمنظمات التابعة لها يواصلون أنشطتهم وفقا للقوانين الروسية.

كما طلبت دولة الاحتلال من روسيا توضيحات حول التحقيق الذي فتحته وزارة القضاء الروسية ضد الوكالة اليهودية وأنشطتها بين الجالية اليهودية في روسيا، معربة عن مخاوفها من أن يؤدي تحقيق وزارة القضاء الروسية ضد الوكالة اليهودية بالإعلان عنها كوكيل أجنبي، ونتيجة لذلك وقف نشاطاتها بمجال هجرة اليهود إلى فلسطين.

وحذر رئيس حكومة الاحتلال بأن حل الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا سيشكل “حدثاً خطيراً” يمكن أن يؤثر في العلاقات بين البلدين.

الكلمات الدلالية:
الوكالة اليهودية للهجرة محكمة روسية وكالة سخنات

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