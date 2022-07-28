الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
ويشكر المملكة.. والد التوأم “مودة ورحمة”: لم نتوقع إنهاء العملية بهذه السرعة (فيديو)
النيابة العامة: السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال عقوبة الاتجار بالبشر (فيديو)
“الصحة” تُعلن تسجيل 284 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 528 حالة
أوكرانيا تسعى لزعزعة السيطرة الروسية على خيرسون
في اليوم العالمي لالتهاب الكبد.. كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض المرض
ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم.. وعيار 24 يتجاوز 209 ريالات

محليات

ويشكر المملكة.. والد التوأم “مودة ورحمة”: لم نتوقع إنهاء العملية بهذه السرعة (فيديو)

ويشكر المملكة.. والد التوأم “مودة ورحمة”: لم نتوقع إنهاء العملية بهذه السرعة (فيديو)
١٢:٥١:٠٧ م، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

أبدى والد الطفلتين”مودة ورحمة”، فرحة كبيرة وسعادة بالغة، بنجاح عملية فصل ابنتيه التوأم، قائلا إنه لم يتوقع إنهاء العملية بهذه السرعة.

ووجه الأب، خلال لقائه بقناة الإخبارية، الشكر لقيادة المملكة والطاقم الطبي لاحتواء هذه الحالات.

كان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي، الدكتورعبدالله الربيعة، أعلن نجاح العملية الجراحية للتوأم السيامي اليمني “مودة ورحمة” دون أي مضاعفات، وهما الآن في سريرين منفصلين.

دخل التوأم اليمني “مودة ورحمة” من محافظة عدن، صباح اليوم الخميس، إلى غرفة العمليات بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، تمهيدًا لفصلهما بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

اقرأ أيضا

بأمر ملكي.. بدء عملية فصل التوأم اليمني “مودة ورحمة” (فيديو)

وأظهر مقطع فيديو منشور على موقع “تويتر”، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي، الدكتور عبدالله الربيعة، وهو يرافق التوأم إلى غرفة العمليات.

وأوضح الدكتورعبدالله الربيعة، أن العملية الجراحية ستستغرق قرابة 11 ساعة، مبينًا أنها ستُجرى على 6 مراحل، وسيشارك فيها 28 طبيبًا وأخصائيًا، إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.

كما أضاف أن التوأم السيامي اليمني من الإناث، وولدتا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن، وبحسب الفحوصات تشتركان في الكبد والأمعاء، كما أن هناك اشتباها باشتراكهما في غشاء القلب.

ورفع الدكتور الربيعة ونيابة عن نفسه وأعضاء الفريق الطبي والجراحي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الدعم الكبير الذي يلقاه الفريق الطبي والقطاع الصحي في المملكة من القيادة، واللفتات الإنسانية النبيلة التي يتم تقديمها للمحتاجين في كل مكان وزمان.

الكلمات الدلالية:
التوأم مودة ورحمة المملكة اليمن مودة ورحمة

مواد ذات صلة

المزيد
«الخارجية»: المملكة ترحب باتفاق السودان

«الخارجية»: المملكة ترحب باتفاق السودان

منذ 3 سنوات
علماء ودعاة الباحة يستنكرون في بيانا ما جرى في انتخابات النادي الأدبي

علماء ودعاة الباحة يستنكرون في بيانا ما جرى في انتخابات النادي الأدبي

منذ 11 سنة
مواطن يروي تجربته في السفر خلال جائحة «كورونا»: رأيت الخوف على وجوه الجميع

مواطن يروي تجربته في السفر خلال جائحة «كورونا»: رأيت الخوف على وجوه الجميع

منذ سنتين
هل يلزم حذف المستفيد «المستقل» عن رب الأسرة؟.. «حساب المواطن» يجيب

هل يلزم حذف المستفيد «المستقل» عن رب الأسرة؟.. «حساب المواطن» يجيب

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *