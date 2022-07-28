ويشكر المملكة.. والد التوأم “مودة ورحمة”: لم نتوقع إنهاء العملية بهذه السرعة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

أبدى والد الطفلتين”مودة ورحمة”، فرحة كبيرة وسعادة بالغة، بنجاح عملية فصل ابنتيه التوأم، قائلا إنه لم يتوقع إنهاء العملية بهذه السرعة.

ووجه الأب، خلال لقائه بقناة الإخبارية، الشكر لقيادة المملكة والطاقم الطبي لاحتواء هذه الحالات.

كان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي، الدكتورعبدالله الربيعة، أعلن نجاح العملية الجراحية للتوأم السيامي اليمني “مودة ورحمة” دون أي مضاعفات، وهما الآن في سريرين منفصلين.

دخل التوأم اليمني “مودة ورحمة” من محافظة عدن، صباح اليوم الخميس، إلى غرفة العمليات بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، تمهيدًا لفصلهما بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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وأظهر مقطع فيديو منشور على موقع “تويتر”، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي، الدكتور عبدالله الربيعة، وهو يرافق التوأم إلى غرفة العمليات.

وأوضح الدكتورعبدالله الربيعة، أن العملية الجراحية ستستغرق قرابة 11 ساعة، مبينًا أنها ستُجرى على 6 مراحل، وسيشارك فيها 28 طبيبًا وأخصائيًا، إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.

كما أضاف أن التوأم السيامي اليمني من الإناث، وولدتا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن، وبحسب الفحوصات تشتركان في الكبد والأمعاء، كما أن هناك اشتباها باشتراكهما في غشاء القلب.

ورفع الدكتور الربيعة ونيابة عن نفسه وأعضاء الفريق الطبي والجراحي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الدعم الكبير الذي يلقاه الفريق الطبي والقطاع الصحي في المملكة من القيادة، واللفتات الإنسانية النبيلة التي يتم تقديمها للمحتاجين في كل مكان وزمان.