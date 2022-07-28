“الصحة” تُعلن تسجيل 284 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 528 حالة

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 528 حالة، مؤكدة أنها سجلت حالتين وفاة.

وحسب بيان الوزارة الصادر اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 809,026 حالة، من بينها 5,837 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، مشيرة إلى أن الحالة الحرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وأضاف بيان الوزارة أن إجمالي حالات التعافي، بلغ 793,944 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9,245 حالة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.