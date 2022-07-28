النيابة العامة: السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال عقوبة الاتجار بالبشر (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

قال رئيس لجنة الإتجار بالأشخاص بالنيابة العامة، تركي المقيبل، إن المملكة قامت بجهود كبيرة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من منطلق أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف المقيبل، خلال مداخلة على قناة «الإخبارية»، أن عقوبة الإتجار بالبشر هي السجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامة مليون ريال.

وأشار إلى أن عقوبة القائمين على هذه الجرائم لا يعتد فيها برضا الضحية، مشددًا على التكامل والتعاون بين مختلف الجهات في المملكة لمكافحة هذه الجريمة ومعاقبة المجرمين.

وأكد رئيس لجنة الإتجار بالأشخاص بالنيابة العامة، أن النظام في المملكة حدد عدة صور للاتجار بالبشر منها الإجبار على التسول والإجبار على الخدمة والاعتداء الجنسي وإجراء التجارب الطبية.