الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
أوكرانيا تسعى لزعزعة السيطرة الروسية على خيرسون
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دولي

أوكرانيا تسعى لزعزعة السيطرة الروسية على خيرسون

أوكرانيا تسعى لزعزعة السيطرة الروسية على خيرسون
١٢:١٦:٥٣ م، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شنت القوات الأوكرانية، هجومًا مضادًا، على القوات العسكرية التابعة لروسيا في منطقة سيطرتها بـ”خيرسون”.

فيما قالت وزارة الخارجية البريطانية إن الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا يكتسب قوة في مدينة خيرسون الواقعة جنوب البلاد وتسيطر عليها روسيا.

وذكرت وزارة الدفاع، في نشرة دورية على “تويتر”، أنه: “من المرجح للغاية أن تكون القوات الأوكرانية قد أقامت جسرًا جنوبي نهر لينجوليتس الذي يشكل الحدود الشمالية لمدينة خيرسون التي تحتلها روسيا”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

من حانبها، أشارت المخابرات العسكرية البريطانية إلى أن “كتيبة الجيش الروسي التاسعة والأربعين المتمركزة على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، ضعيفة جدًا الآن على ما يبدو”، مضيفة أن “خيرسون معزولة فعليًا عن الأراضي الأخرى التي تحتلها روسيا”، وفقما نقلت “رويترز”.

على الجانب الآخر، أعلنت روسيا، أمس، أن ضربات أوكرانية دمّرت جزئيًا جسرًا مهمًا في مدينة خيرسون هو “أنتونوفسكي”، والذي يعد ممرًا رئيسًا للإمدادات؛ لأنه الجسر الوحيد الذي يربط المدينة بالضفة الجنوبية لنهر دنيبرو وبقية منطقة خيرسون.

وقال كيريل ستريموسوف، ممثل السلطات الروسية لوسائل إعلام روسية مقللاً من تأثير إغلاقه: “أولئك الذين استهدفوا الجسر زادوا فقط صعوبة حياة السكان قليلاً”.

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