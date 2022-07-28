الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
تنبيه عاجل من سفارة المملكة في كوريا الجنوبية بشأن إجراءات السفر
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تنبيه عاجل من سفارة المملكة في كوريا الجنوبية بشأن إجراءات السفر

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في كوريا الجنوبية بشأن إجراءات السفر
١٠:٢٩:٥٨ ص، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أصدرت سفارة المملكة بدولة كوريا الجنوبية عبر حسابها على موقع تويتر تنبيهاً للمواطنين الراغبين في السفر إليها.

وقالت السفارة في تغريدة لها على “تويتر”، إن جمهورية كوريا الجنوبية قامت بتحديث إجراءات الدخول إليها، وأن على الراغبين في السفر الدخول إلى موقع K-ETA عبر الرابط http://www.k-eta.go.kr أو تحميل تطبيق K-ETA للهواتف الذكية وتعبئة البيانات المطلوبة قبل صعود الطائرة بـ72 ساعة، ثم الدخول إلى موقع Q-CODE من خلال الرابط http://cov19ent.Kdca.go.kr وتعبئة البيانات المطلوبة.

وأضافت السفارة بأنه يتعين على المواطنين قبل السفر إحضار نتيجة اختبار PCR صادرة في غضون 48 ساعة قبل تاريخ المغادرة، أو نتيجة اختبار المستضد السريع (RAT): تصدر في غضون 24 ساعة قبل تاريخ المغادرة، وأن تكون باللغة الإنجليزية وأن تكون برفقة المسافر أثناء السفر، كما يجب عند الوصول إلى جمهورية كوريا إجراء فحص فايروس كورونا (PCR) خلال يوم من تاريخ الوصول

الكلمات الدلالية:
السفر الهواتف الذكية سفارة المملكة كورونا كوريا الجنوبية

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