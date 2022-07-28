 أزمة محمد السوداني تكشف الوجه الآخر لـ نوري المالكي.. عندما يحمل رجل السياسة “السلاح”

تواصل – فريق التحرير

عقب اقتحام متظاهرين، الأربعاء، المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، ودخولهم مبنى البرلمان، انتشرت صورة لرئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، مع حرسه الخاص حاملاً “رشاشًا”.

نوري المالكي حمل الرشاش

وانتشرت صور للمالكي ورجاله المسلحين وهم يتجولون في أحد الشوارع، حيث ظهر فيها رئيس الوزراء العراقي السابق وهو يحمل رشاشًا أثناء تجوله مع مجموعته.

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كان رئيس ائتلاف دولة القانون أصدر بيانًا مساء الأربعاء قال فيه: “إن دخول المتظاهرين من أية جهة كانوا إلى باحات مجلس النواب في المنطقة الخضراء والتجاوز على الحماية الأمنية للمنطقة يعد انتهاكًا سافرًا لحق التظاهر المشروع .. وقد ينجر الواقع الى تقاطعات مع حمايات النواب والمسؤولين”.

وأوضح المالكي: “لذا على حكومة الأخ الكاظمي أن تنهض بمسؤولياتها الدستورية في حماية الوضع الأمني والاجتماعي وتفادي إراقة الدم بين العراقيين، وتعمد الى استخدام الوسائل المشروعة في ردع أي اعتداء على هيبة الدولة ومؤسساتها .. وعلى الإخوة المتظاهرين الانسحاب الفوري من المنطقة والالتزام بحق التظاهر القانوني وعدم الانجرار الى دعوات المواجهة مع القوات المكلفة بالحماية “، حسب تعبيره.

محمد السوداني واقتحام البرلمان

واقتحم متظاهرون الأربعاء، المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، والتي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وتمكنوا من دخول مبنى البرلمان، بعد أن تظاهر المئات منهم، وهم مؤيدون للتيار الصدري، احتجاجًا على مرشح خصوم الصدر السياسيين في الإطار التنسيقي الشيعي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المتظاهرين في بيان إلى “الالتزام بسلميتهم …وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين” وإلى “الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء”. وأضاف البيان “سوف تكون القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة، والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام”.

كما دعا المتظاهرين للانسحاب الفوري من مبنى البرلمان العراقي، قائلا إنه (البرلمان): “يمثل سلطة الشعب والقانون”.

وكان السوداني قد رُشح رسميًا الاثنين من قبل الإطار التنسيقي، أكبر تحالف شيعي في مجلس النواب العراقي، بعد تسعة أشهر من الانتخابات.