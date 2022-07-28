النفط يواصل مكاسبه.. وخام برنت يتجاوز 107 دولارات

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حققت أسعار النفط، اليوم، ارتفاعًا بأكثر من دولار للبرميل، وواصل الذهب الأسود مكاسبه من الجلسة السابقة بدعم من تحسن شهية المخاطرة بين المستثمرين.

في حين تلقت الأسعار دعمًا من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وتعافي الطلب على البنزين في الولايات المتحدة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 1.20 دولار أو 1.1% إلى 107.82 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام 2.22 دولار للبرميل يوم الأربعاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.44 دولار أو 1.5% إلى 98.70 دولار للبرميل بعد زيادته 2.28 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية، يوم أمس الأربعاء، بما يتفق مع التوقعات للسيطرة على التضخم، في حين انخفض الدولار بفعل آمال بمسار أبطأ لرفع الفائدة.

وكشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 4.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات عن تراجعها مليون برميل، في حين زاد الطلب على البنزين في الولايات المتحدة 8.5% على أساس أسبوعي.