الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
أستراليا ترفع حالة التأهب لمكافحة جدري القرود بعد تسجيل 44 إصابة
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أستراليا ترفع حالة التأهب لمكافحة جدري القرود بعد تسجيل 44 إصابة

أستراليا ترفع حالة التأهب لمكافحة جدري القرود بعد تسجيل 44 إصابة
١٠:٠٧:١٨ ص، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأسترالية رفع حالة التأهب لمكافحة جدري القرود، وذلك بعد تسجيل 44 إصابة.

وأوضحت السلطات الصحية انه تم تسجيل 44 إصابة مؤكدة بفيروس “جدري القرود”، خاصة في مدينتي ملبورن وسيدني.

وأضافت أن الحالات التي تم تسجيلها لأشخاص قادمين من الخارج ظهرت عليهم أعراض خفيفة قبل العودة إلى البلاد بعد رحلة إلى أوروبا، مشيرة إلى أنهم لا يزالون في العزل بعدد من المستشفيات.

من ناحيتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن تفشي مرض جدري القرود في العالم يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، مؤكدة أن التفشي يتركز بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال، وخاصة أولئك الذين لديهم شركاء جنسيين متعددين.

ووفقًا لأرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، فإن السجلات الصحية حول العالم رصدت أكثر من 15300 إصابة بجدري القرود في 72 دولة، مسجلة 780 حالة إصابة مؤكدة مخبريًا بجدري القرود في 27 دولة منها؛ بريطانيا 207 حالات، وإسبانيا 156 حالة، والبرتغال 138 حالة، وكندا 58 حالة، وألمانيا 57 حالة.

الكلمات الدلالية:
أستراليا المثلية الجنسية جدري القرود منظمة الصحة العالمية

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