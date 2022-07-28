تغشاهم السَّكينة.. مشهد رائع لإلقاء الدروس التعليمية في المسجد النبوي بعد صلاة الفجر (فيديو)

تواصل – فريق التحرير

نشر حساب قناة الإخبارية عى تويتر، مقطع فيديو يصور مشهدًا رائعًا من إلقاء الدروس التعليمية الدينية في المسجد النبوي.

وأظهر مقطع الفيديو، المئات بعد أدائهم صلاة الفجر، في حلقات الذكر وتلقي الدروس التعليمية الدينية، في مشهد يبعث على الطمأنينة والسكينة في النفوس.

وصاحب الفيديو تعليق من قناة الإخبارية مستشهدًا بأحاديث ثلاث عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وهي:

عن عمر (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): “ما منكم من أحد يتوضأ فيُسبِغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله – إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل مِن أيها شاء” (أخرجه مسلم والترمذي).

وعَنْ أنسٍ (رضْي اللهُ عنه) قالَ: قالَ رسولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم): «مَنْ قَالَ – يعنِي إذا خرَجَ مِنْ بيْتِه -: بسمِ اللهِ تَوكَّلتُ على اللهِ، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ، يُقالُ له: هُدِيتَ وكُفيتَ ووُقِيتَ، وتنَّحَّي عنه الشَّيطانُ» (رواه أبو داودَ والترمذيُّ).

وعن أم سلمة (رضي الله عنها) قالت: “ما خرج النبي (صلى الله عليه وسلم) من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم أعوذ بك أن أَضل أو أُضل أو أَزل أو أُزل أو أَظلم أو أُظلم أو أَجهل أو يُجهل عليّ” (رواه أو داود).