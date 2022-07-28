الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“كوفيد 19” يُجبر “ووهان” الصينية على إعادة الإغلاق
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دولي

“كوفيد 19” يُجبر “ووهان” الصينية على إعادة الإغلاق

“كوفيد 19” يُجبر “ووهان” الصينية على إعادة الإغلاق
٠٩:٣٥:٠٦ ص، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات

أجبر “كوفيد 19” السلطات في مدينة “ووهان” الصينية على إغلاق أحد الأحياء في ضواحي المدينة، وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها ووهان – التي شهدت أول إغلاق في العالم بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) – مثل هذا الإجراء منذ عام 2020.

إغلاق المدينة يؤكد أن الصين لا تزال بعيدة عن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد جائحة كورونا.

وبعد أكثر من عامين على إغلاق المدينة لاحتواء الظاهرة الغامضة آنذاك، أمرت السلطات الصينية نحو مليون شخص هم سكان حي “جيانجشيا” بمدينة ووهان بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وطال قرار الإغلاق، وقف كل وسائل المواصلات وغلق كل أماكن الترفيه لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد اكتشاف أربع إصابات بلا أعراض في الحي يوم الثلاثاء.

كانت العاصمة بكين قد بدأت في استقبال رحلات الركاب المباشرة القادمة من الخارج للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، بعد قيام الصين بتخفيف بعض القيود التي تفرضها ضمن نظام حدودي لا يزال الأكثر صرامة والذي يرتبط بالجائحة حول العالم.

كانت إدارة الطيران المدني الصينية حظرت في 2020 قدوم رحلات جوية إلى بكين مباشرة من الخارج.

وكان يُطلب من أي شخص يرغب في التوجه للعاصمة أن يهبط أولاً في مدينة من بين قائمة مدن معدة مسبقًا، حيث يخضع لحجر صحي، ومن ثم إكمال الرحلة لبكين.

وكانت إدارة الطيران قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستستأنف الرحلات التجارية الدولية تدريجيًا، وستواصل المفاوضات مع دول محددة لزيادة الخدمات

الكلمات الدلالية:
الصين كورونا كوفيد 19 ووهان

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