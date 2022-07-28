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نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس الموافق 28 من يوليو، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.8001

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم اماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.2031

ريال عماني 9.7390

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.5176

فرنك سويسري 3.8971

وهبط الدولار، أمس، مقابل سلة من العملات الرئيسة، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، وبعد تعليقات من رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيرول باول، أثارت آمالاً بمسار أبطأ لزيادات الفائدة.

وزاد مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي في إطار سعيه لكبح جماح التضخم، لكنه أشار إلى أنه في حين أن سوق العمل ما زالت قوية، فإن مؤشرات اقتصادية أخرى ضعفت.

وهبط مؤشر الدولار 0.756% إلى 106.310 مع صعود اليورو 0.97% إلى 1.0212 دولار.

وارتفعت العملة اليابانية 0.26% مقابل العملة الأمريكية إلى 136.58 ين للدولار، في حين صعد الجنيه الإسترليني 1.25% إلى 1.2175 دولار.