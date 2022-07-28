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بالفيديو.. أعداد غفيرة بالمسجد الحرام قبيل استقبال معتمري الخارج
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بالفيديو.. أعداد غفيرة بالمسجد الحرام قبيل استقبال معتمري الخارج

بالفيديو.. أعداد غفيرة بالمسجد الحرام قبيل استقبال معتمري الخارج
٠٩:١٧:٣٤ ص، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

‏في مشهد مهيب، يبعث على الإجلال بقدر ما يبعث على الجمال، امتلأ صحن الطواف بالمسجد الحرام، صباح اليوم، بأعداد غفيرة.

وبثت قناة “الإخبارية، مقطع فيديو يظهر أعداد المتواجدين في بيت الله الحرام بمكة المكرمة، وتحديدًا في صحن الطواف، في شكل بديع.

وتستعد المملكة لاستقبال المعتمرين من الخارج، فيما تستمر جهود وزارة الحج والعمرة، ورئاسة شؤون الحرمين، وجميع الجهات ذات العلاقة، في سبيل التيسير على زوار المسجد الحرام.

وكانت وزارة الحج والعمرة أوضحت من أين تبدأ التلبية لأداء العمرة، وذلك في إنفوجراف توضيحي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”.

ذكرت الوزارة بأمكان ومواقيت العمرة المكانية، هي كالتالي:

ـ ذات عرق، وهي لأهل العراق.

ـ ذو الحليفة، وهي لأهل المدينة.

ـ قرن المنازل، وهي لأهل نجد.

ـ يلملم، وهي لأهل اليمن.

ـ الجحفة، وهي لأهل الشام ومصر والمغرب.

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«الحج والعمرة»: من هنا تبدأ التلبية لأداء العمرة 

الكلمات الدلالية:
المسجد الحرام صحف الطواف معتمري الخارج مكة المكرمة وزارة الحج والعمرة

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