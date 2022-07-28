5 أنواع من الأطعمة تجنبها لمواجهة «مشاكل الهضم»

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أحياناً قد يعاني البعض من مشاكل في الهضم، مما يسبب حالة من القلق وعدم الارتياح.

وفي هذا السياق، أوصى المركز الاتحادي للتغذية الأشخاص، الذين يعانون باستمرار من مشاكل الهضم، بالابتعاد عن أغذية FODMAP.

وأوضح المركز، أن أغذية FODMAP هي اختصار لـ Fermentable Oligo-, Di-, Mono-saccharides And Polyols، أي السكريات قليلة السكر والأحادية والثنائية والبوليولات القابلة للتخمر.

ووفقا للمركز الألماني، فإن أغذية FODMAP هي سلسلة قصيرة من الكربوهيدرات، التي يتم امتصاصها بشكل سيئ في الأمعاء الدقيقة، وبالتالي يصل معظمها إلى القولون بدون هضمها جيداً، ويتم تخميرها بواسطة البكتيريا، مما يؤدي إلى العديد من المتاعب الصحية مثل الغازات وآلام البطن والإسهال والإمساك والحموضة والغثيان، بالإضافة إلى التعب والخمول.

وتشمل قائمة الأغذية الغنية بـ FODMAP ما يلي:

– الكربوهيدرات قليلة السكر، وتشمل الفركتانز والغلاكتوز قليل السكر (القمح والشعير والبصل والثوم والكرفس والفاصولياء واللوبياء والشمندر الأحمر والخرشوف)

– السكريات الثنائية، وتشمل اللاكتوز (سكر الحليب)

– السكريات الأحادية، وتشمل: الفركتوز (سكر الفاكهة)

– البوليولات، وتشمل: السوربيتول والزيليتول والمانيتول

– الأطعمة المصنعة أيضا تحتوي على نسبة عالية من FODMAP، وتشمل على سبيل المثال الشوكولاتة والكاتشب والمربى والبيستو ومكعبات المرق.