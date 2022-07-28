«وكلوا واشربوا ولا تسرفوا».. خبراء يحذون من الإفراط في شرب الماء

تواصل ـ فريق التحرير:

أكد عدد من الأطباء أن تجاوز حد المعقول من الماء في اليوم قد يؤدي إلى الإضرار بالصحة، لا سيما خلال فصل الصيف، حيث يميل الناس أكثر إلى الشعور بالعطش.

وتصل تبعات المبالغة في شرب الماء إلى حد الإصابة بما يعرف في الوسط الطبي بـ”التسمم المائي” كما أن الدماغ قد يصير عاجزا عن أداء وظائفه بشكل طبيعي.

ويأتي اضطرب الدماغ من جراء حصول انتفاخ في الخلايا، وعندئذ يشعر الشخص الذي بالغ في شرب الماء بعدة أعراض مثل الصداع وأحيانا دوار.

كما تؤثر كثرة شرب الماء على مادة الصوديوم التي يعتمد عليها الجسم من أجل ضبط توازن السوائل داخل الخلايا وخارجها؛ كما يؤدي أيضا إلى ارتفاع في ضغط الدم لدى الإنسان إلى جانب انخفاض نبضات القلب.