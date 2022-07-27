موجة إضراب جديدة تجتاح بريطانيا.. هذه المرة في السكة الحديد

تواصل ـ فريق التحرير:

نظم نحو 40 ألف عامل في السكك الحديد البريطانية إضرابا أمس الأربعاء احتجاجا على تدني الأجور.

يأتي هذا الإضراب بعد شهر من إضراب العمال الأكبر منذ 30 عاما، في خضم أزمة القدرة الشرائية في بريطانيا.

ودعت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد RMT إلى تنفيذ إضراب عن العمل مدة 24 ساعة على أمل الحصول على أجور أفضل، في مواجهة تضخم حاد في البلاد قد يتجاوز 11% بحلول نهاية العام.

وجراء الإضراب، انطلق أمس الأربعاء نحو قطار واحد من أصل كل خمسة قطارات فقط في نصف الشبكة تقريبا، فيما لن يتم تسيير أي قطار طوال النهار في بعض المناطق.

وأثّر الإضراب أيضًا على حركة قطارات “يوروستار” العابرة لبحر المانش، ما تسبب بإلغاء وتغيير مواعيد رحلات.

إضافة إلى ذلك، ستُنفّذ نقابتا RMT وTSA إضرابات منسّقة في 18 و20 أغسطس فيما أعلنت الأولى تنفيذ إضراب في مترو لندن في 19 أغسطس.

وقال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال السكك الحديد RMT مايك لينش إن الأعضاء في نقابته مصممون أكثر من أي وقت مضى على الحصول على زيادة للرواتب وضمان الاستقرار الوظيفي.