الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
موجة إضراب جديدة تجتاح بريطانيا.. هذه المرة في السكة الحديد
وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التركي
وظائف شاغرة بجامعة «الملك سعود للعلوم الصحية»
بعد المملكة.. قرار من المصرف المركزي بالإمارات بشأن سعر الفائدة
دراسة حديثة أُجريت في 16 دولة.. 98% من مصابي جدري القردة «شواذ»
بدون برامج.. طريقة سهلة لمعرفة بيانات رحلة الطيران ومسارها (فيديو)

دولي

موجة إضراب جديدة تجتاح بريطانيا.. هذه المرة في السكة الحديد

موجة إضراب جديدة تجتاح بريطانيا.. هذه المرة في السكة الحديد
٠٢:٤٦:٣٤ ص، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

نظم نحو 40 ألف عامل في السكك الحديد البريطانية إضرابا أمس الأربعاء احتجاجا على تدني الأجور.

يأتي هذا الإضراب بعد شهر من إضراب العمال الأكبر منذ 30 عاما، في خضم أزمة القدرة الشرائية في بريطانيا.

ودعت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد RMT إلى تنفيذ إضراب عن العمل مدة 24 ساعة على أمل الحصول على أجور أفضل، في مواجهة تضخم حاد في البلاد قد يتجاوز 11% بحلول نهاية العام.

وجراء الإضراب، انطلق أمس الأربعاء نحو قطار واحد من أصل كل خمسة قطارات فقط في نصف الشبكة تقريبا، فيما لن يتم تسيير أي قطار طوال النهار في بعض المناطق.

وأثّر الإضراب أيضًا على حركة قطارات “يوروستار” العابرة لبحر المانش، ما تسبب بإلغاء وتغيير مواعيد رحلات.

إضافة إلى ذلك، ستُنفّذ نقابتا RMT وTSA إضرابات منسّقة في 18 و20 أغسطس فيما أعلنت الأولى تنفيذ إضراب في مترو لندن في 19 أغسطس.

وقال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال السكك الحديد RMT مايك لينش إن الأعضاء في نقابته مصممون أكثر من أي وقت مضى على الحصول على زيادة للرواتب وضمان الاستقرار الوظيفي.

الكلمات الدلالية:
إضراب عام بحر المانش بريطانيا سكك حديد

مواد ذات صلة

المزيد
«الكونجرس» الأمريكي يدعو «ترامب» لمعاقبة الصين بسبب مسلمي الإيجور

«الكونجرس» الأمريكي يدعو «ترامب» لمعاقبة الصين بسبب مسلمي الإيجور

منذ 3 سنوات
استشهاد طبيبة وإصابة 100 فلسطيني بمسيرات العودة

استشهاد طبيبة وإصابة 100 فلسطيني بمسيرات العودة

منذ 4 سنوات
المطالبة بإصدار قانون يجرّم الهجوم على الإسلام

المطالبة بإصدار قانون يجرّم الهجوم على الإسلام

منذ 11 سنة
صواريخ المقاومة تطرد 70% من المغتصبين الصهاينة‬ قرب غزة

صواريخ المقاومة تطرد 70% من المغتصبين الصهاينة‬ قرب غزة

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *