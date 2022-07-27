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بعد المملكة.. قرار من المصرف المركزي بالإمارات بشأن سعر الفائدة
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دولي

بعد المملكة.. قرار من المصرف المركزي بالإمارات بشأن سعر الفائدة

بعد المملكة.. قرار من المصرف المركزي بالإمارات بشأن سعر الفائدة
٠٢:١٤:١٨ ص، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قرر المصرف المركزي بالإمارات، مساء أمس الأربعاء، رفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 28 يوليو 2022.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 75 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد يوم أمس.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

يذكر أن البنك المركزي في المملكة “ساما”، أعلن أمس، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس.

وقا البنك المركزي، في بيان له أنه اتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات العالمية، قرر البنك المركزي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3.00 في المئة.

كذلك قرر البنك المركزي في المملكة، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 75 نقطة أساس من 1.75 إلى 2.50 في المئة.

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الإمارات المصرف المركزي الإماراتي سعر الصرف سعر الفائدة

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