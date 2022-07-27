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تقني يحذر من ترك بيانات بطاقة البنك على جهاز الطفل.. قصة واقعية (فيديو)
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تقنية

تقني يحذر من ترك بيانات بطاقة البنك على جهاز الطفل.. قصة واقعية (فيديو)

تقني يحذر من ترك بيانات بطاقة البنك على جهاز الطفل.. قصة واقعية (فيديو)
٠١:٢٧:١٠ ص، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني سالم الحربي من خطورة ترك بيانات بطاقة البنك على أجهزة الأطفال.

وقال في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: “نصيحة احذف بطاقة البنك من جهاز طفلك حالاً.. بسبب الحذر من سحب أي أموال من حسابك دون أن تدري”.

وأضاف “أن أحد الأشخاص أخبرني أنه تم سحب مبلغ 400 ألف من جهاز طفله، بسبب تسجيل بيانات بطاقته البنكية على جهاز الطفل”.

وتابع أن البنك في هذه الحالة لا يمكن أن يعيد الأموال بسبب صعوبة ذلك وموافقتك على الصرف دون أن تدري.

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بطاقة البنك بيانات بطاقة البنك سالم الحربي هاتف الطفل

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