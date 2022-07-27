مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم

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أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه بموقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

موظف إدارة التغيير.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في التسويق أو الاتصال أو مجال ذي صلة

يُفضل أخصائي إدارة التغيير المعتمد (CCMP) أو مدير التغيير المعتمد (ACM) أو مدير المشكلات والتغيير المعتمد (CPCM) أو أي شهادة أخرى معادلة

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة (متوسط)

طريقة التقديم:

أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 27 يوليو 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).