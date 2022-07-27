الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم
تقني يحذر من ترك بيانات بطاقة البنك على جهاز الطفل.. قصة واقعية (فيديو)
ظهور «نوري المالكي» وهو يحمل سلاحًا رشاشًا وسط بغداد (صور)
بمكافأة شهرية 10 آلاف ريال.. بدء التسجيل في برنامج «نمو»
عُماني يزور معلمه بالمملكة بعد 42 عامًا (مشهد مؤثر)
يعادل ما يهطل على الرياض في سنتين.. أمطار ساعات معدودة حولت إمارة الفجيرة إلى بحار (شاهد)

فرص

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم
٠١:٣٣:١٧ ص، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

 

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه بموقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

 

المسمى الوظيفي:

 

موظف إدارة التغيير.

المؤهلات والخبرات:

 

درجة البكالوريوس في التسويق أو الاتصال أو مجال ذي صلة

يُفضل أخصائي إدارة التغيير المعتمد (CCMP) أو مدير التغيير المعتمد (ACM) أو مدير المشكلات والتغيير المعتمد (CPCM) أو أي شهادة أخرى معادلة

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة (متوسط)

 

طريقة التقديم:

أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 27 يوليو 2022م.

 

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
السعودية الضمان الصحي فرص عمل وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
«التدريب التقني» تحدد التخصصات الأكثر طلباً لشركات القطاع الخاص

«التدريب التقني» تحدد التخصصات الأكثر طلباً لشركات القطاع الخاص

منذ 5 سنوات
إعلان نتائج القبول المبدئي على وظائف «السجون»

إعلان نتائج القبول المبدئي على وظائف «السجون»

منذ سنتين
لحملة الثانوية فما فوق.. وظائف شاغرة في «الخدمات الطبية» للقوات المسلحة

لحملة الثانوية فما فوق.. وظائف شاغرة في «الخدمات الطبية» للقوات المسلحة

منذ شهرين
بالأسماء.. «البيئة» تدعو 154 متقدماً لاستكمال مسوغات التعاقد

بالأسماء.. «البيئة» تدعو 154 متقدماً لاستكمال مسوغات التعاقد

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *