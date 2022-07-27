عُماني يزور معلمه بالمملكة بعد 42 عامًا (مشهد مؤثر)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظات مؤثرة من لقاء مواطن عماني، بمعلمه السعودي في المملكة بعد 42 عامًا، من آخر لقاء جمعهما في مرحلة التعليم.

ويظهر في الفيديو المواطن العماني رفقة عدد من مرافقيه وهو يحضر لمنزل معلمه ويقوم باحتضانه بشكل مؤثر.

وقال مغردون، إن العماني يدعى محمود المنذري، ومعلمه هو المواطن محمد العقيل بعد 42 عامًا.

وأوضح ناشر الفيديو، أن آخر لقاء لهما عندما كان يعمل الأستاذ مدرسًا بمدرسـة عمر بن مسعود بولاية عبري.