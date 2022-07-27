بمكافأة شهرية 10 آلاف ريال.. بدء التسجيل في برنامج «نمو»

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أعلنت شركة “سيا بارتنرز” عن بدء التسجيل على برنامج (نمو) في مجالات (الأعمال والاقتصاد والهندسة) وذلك وفقا للتفاصيل الآتية:

مسمى البرنامج:

– برنامج تأهيل – نمو.

المؤهلات المطلوبة:

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في إحدى المجالات (الأعمال، الهندسة، الاقتصاد).

– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثا وكتابة).

– لا يُشترط توفر خبرة سابقة.

تفاصيل عن البرنامج:

– لمدة 6 أشهر.

– راتب شهري 10 آلاف ريال.

– ومميزات أخرى.

عن البرنامج:

برنامج (تأهيل – نمو) يقام لمدة (6) شهور في مقر الشركة بمدينة (الرياض) ويهدف إلى المساهمة الفعلية في التحوّل الإقتصادي في المملكة من خلال بناء وتنمية قدرات الجيل الجديد.

طريقة التقديم:

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