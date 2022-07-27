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بمكافأة شهرية 10 آلاف ريال.. بدء التسجيل في برنامج «نمو»
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فرص

بمكافأة شهرية 10 آلاف ريال.. بدء التسجيل في برنامج «نمو»

بمكافأة شهرية 10 آلاف ريال.. بدء التسجيل في برنامج «نمو»
٠١:١٢:٤٤ ص، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة “سيا بارتنرز” عن بدء التسجيل على برنامج (نمو) في مجالات (الأعمال والاقتصاد والهندسة) وذلك وفقا للتفاصيل الآتية:

مسمى البرنامج:

– برنامج تأهيل – نمو.

المؤهلات المطلوبة:

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في إحدى المجالات (الأعمال، الهندسة، الاقتصاد).
– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثا وكتابة).
– لا يُشترط توفر خبرة سابقة.

تفاصيل عن البرنامج:

– لمدة 6 أشهر.
– راتب شهري 10 آلاف ريال.
– ومميزات أخرى.

عن البرنامج:

برنامج (تأهيل – نمو) يقام لمدة (6) شهور في مقر الشركة بمدينة (الرياض) ويهدف إلى المساهمة الفعلية في التحوّل الإقتصادي في المملكة من خلال بناء وتنمية قدرات الجيل الجديد.

طريقة التقديم:

عبر الرابط التالي: اضغط هنا

الكلمات الدلالية:
اقتصاد وهندسة برنامج نمو فرص وظائف شاغرة

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