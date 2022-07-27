بمكافأة شهرية 10 آلاف ريال.. بدء التسجيل في برنامج «نمو»
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أعلنت شركة “سيا بارتنرز” عن بدء التسجيل على برنامج (نمو) في مجالات (الأعمال والاقتصاد والهندسة) وذلك وفقا للتفاصيل الآتية:
مسمى البرنامج:
– برنامج تأهيل – نمو.
المؤهلات المطلوبة:
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في إحدى المجالات (الأعمال، الهندسة، الاقتصاد).
– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثا وكتابة).
– لا يُشترط توفر خبرة سابقة.
تفاصيل عن البرنامج:
– لمدة 6 أشهر.
– راتب شهري 10 آلاف ريال.
– ومميزات أخرى.
عن البرنامج:
برنامج (تأهيل – نمو) يقام لمدة (6) شهور في مقر الشركة بمدينة (الرياض) ويهدف إلى المساهمة الفعلية في التحوّل الإقتصادي في المملكة من خلال بناء وتنمية قدرات الجيل الجديد.
طريقة التقديم:
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