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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الخميس 29 ذي الحجة
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محليات

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الخميس 29 ذي الحجة

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الخميس 29 ذي الحجة
٠١:٤٨:٣٨ ص، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 29 ذي الحجة 1443 هجرية، الموافق 28 يوليو 2022م.

 

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:29

المدينة – 4:22

الرياض – 3:53

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:28

المدينة – 12:29

الرياض – 12:00

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:45

المدينة – 3:54

الرياض – 3:26

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 7:02

المدينة – 7:08

الرياض – 6:40

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:32

المدينة –  8:38

الرياض – 8:10

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:35 دقيقة.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:57 بمشيئة الله.

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