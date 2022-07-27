شاهد.. فزعة لشباب متطوعين تنقذ قائد «تريلا» أردني وشاحنته بعد أن علق في الرمال

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق فزعة شباب فريق “إنجاد” المتطوعين، لإنقاذ سائق شاحنة كبيرة “تريلا”، علقت بحمولتها في الصحراء.

وأظهر الفيديو الشاحنة التي كانت محملة بالبضائع، وقد انحرفت على جانبي أحد الطرق وغرست في الرمال، وفشلت كل محاولات إخراجها بالمعدات الكبيرة.

فيما استنجد قائد الشاحنة الأردني، بمواطنين بمتطوعين من فريق “إنجاد”، والذين تمكنوا من إخراج الشاحنة عن طريق عدد كبير من المركبات التي جرتها بطريقة ذكية تمكنت من إنقاذها وإخراجها من الرمال.

ووجه قائد الشاحنة الشكر لفريق الانقاذ وللشعب السعودي، مؤكدًا أن هذه الأفعال ليست بغريبة على المملكة وأهلها في نجدة الملهوف.