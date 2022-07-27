الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. فزعة لشباب متطوعين تنقذ قائد «تريلا» أردني وشاحنته بعد أن علق في الرمال
هجوم حوثي على قرية «هيجة قريش» في الحديدة
اعرف «صحتك من لون أظافرك» .. 10 علامات تكشف هذه الأمراض
أول تعليق من رئيس الفيدرالي الأمريكي بعد قرار رفع أسعار الفائدة
19 مشهورًا كويتيًا في دائرة «الشُبهات» والنيابة تستعد للتحقيق معهم
«ترامب»: أمريكا تركع على ركبتيها بعد أن أصبحنا متسولين (فيديو)

منوعات

شاهد.. فزعة لشباب متطوعين تنقذ قائد «تريلا» أردني وشاحنته بعد أن علق في الرمال

شاهد.. فزعة لشباب متطوعين تنقذ قائد «تريلا» أردني وشاحنته بعد أن علق في الرمال
١٢:١٨:٠٣ ص، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق فزعة شباب فريق “إنجاد” المتطوعين، لإنقاذ سائق شاحنة كبيرة “تريلا”، علقت بحمولتها في الصحراء.

وأظهر الفيديو الشاحنة التي كانت محملة بالبضائع، وقد انحرفت على جانبي أحد الطرق وغرست في الرمال، وفشلت كل محاولات إخراجها بالمعدات الكبيرة.

فيما استنجد قائد الشاحنة الأردني، بمواطنين بمتطوعين من فريق “إنجاد”، والذين تمكنوا من إخراج الشاحنة عن طريق عدد كبير من المركبات التي جرتها بطريقة ذكية تمكنت من إنقاذها وإخراجها من الرمال.

ووجه قائد الشاحنة الشكر لفريق الانقاذ وللشعب السعودي، مؤكدًا أن هذه الأفعال ليست بغريبة على المملكة وأهلها في نجدة الملهوف.

الكلمات الدلالية:
أردني تريلا شباب متطوعين فريق انجاد

مواد ذات صلة

المزيد
العين واليد يفضحان الكذب.. والمثانة أيضاً!

العين واليد يفضحان الكذب.. والمثانة أيضاً!

منذ 7 سنوات
مدن إيطالية تمنع السياح من تناول الطعام

مدن إيطالية تمنع السياح من تناول الطعام

منذ 4 سنوات
معمر ياباني يسجل رقماً قياسياً في العدو

معمر ياباني يسجل رقماً قياسياً في العدو

منذ 7 سنوات
أغرب اسم في العالم.. أب يطلق على ابنه «قوقل»

أغرب اسم في العالم.. أب يطلق على ابنه «قوقل»

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *