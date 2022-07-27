الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
هجوم حوثي على قرية «هيجة قريش» في الحديدة
اعرف «صحتك من لون أظافرك» .. 10 علامات تكشف هذه الأمراض
أول تعليق من رئيس الفيدرالي الأمريكي بعد قرار رفع أسعار الفائدة
19 مشهورًا كويتيًا في دائرة «الشُبهات» والنيابة تستعد للتحقيق معهم
«ترامب»: أمريكا تركع على ركبتيها بعد أن أصبحنا متسولين (فيديو)
فلكية جدة : الحسابات الفلكية تشير إلى أن يوم السبت المقبل هو غرَّةُ محرم 1444هـ

دولي

هجوم حوثي على قرية «هيجة قريش» في الحديدة

هجوم حوثي على قرية «هيجة قريش» في الحديدة
١٢:١٤:٠١ ص، الخميس، ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني؛ جريمة مليشيا الحوثي باستهداف منازل اليمنيين في قرية هيجة قريش في جبل ذوباس بمديرية حيس محافظة الحديدة.

وفي سلسلة تغريدات على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ أوضح الإرياني أن الهجوم أسفر عن مقتل أنور ثابت هديش وإصابة محمد هديش بجروح بليغة، مؤكدا أن هذا الهجوم ما هو إلا امتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشا بحق اليمنيين.

وأكد الإرياني أن المليشيا الإرهابية تواصل استهدافها الممنهج للتجمعات السكنية وقتل المدنيين بدم بارد في ظل سريان الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأوضح الإرياني أن الميليشا تضرب عرض الحائط بالتزاماتها وفق بنود الهدنة، والإجماع الإقليمي والدولي على دعم جهود التهدئة وتخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين.

وفي التدوينة الأخيرة طالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمغادرة مربع الصمت، واتخاذ موقف واضح من هذه الجرائم بحق المدنيين الأبرياء.

الكلمات الدلالية:
‏الأمم المتحدة مسلسل الجرائم معمر الإرياني هجوم حوثي

مواد ذات صلة

المزيد
تركيا: موقفنا ثابت من رحيل الأسد «فورًا»

تركيا: موقفنا ثابت من رحيل الأسد «فورًا»

منذ 6 سنوات
«كاسندرا» يُقرب واشنطن من تصنيف حزب الله منظمة «إجرامية» دولية

«كاسندرا» يُقرب واشنطن من تصنيف حزب الله منظمة «إجرامية» دولية

منذ 6 سنوات
سوريا.. وفاة 35 وإصابة 70 في قصف لطيران الأسد وروسيا على حلب

سوريا.. وفاة 35 وإصابة 70 في قصف لطيران الأسد وروسيا على حلب

منذ 6 سنوات
تقرير: 1.3 مليون قتيل سقطوا بدعوى أمريكا لمكافحة الإرهاب (فيديو)

تقرير: 1.3 مليون قتيل سقطوا بدعوى أمريكا لمكافحة الإرهاب (فيديو)

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *