هجوم حوثي على قرية «هيجة قريش» في الحديدة

تواصل ـ فريق التحرير:

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني؛ جريمة مليشيا الحوثي باستهداف منازل اليمنيين في قرية هيجة قريش في جبل ذوباس بمديرية حيس محافظة الحديدة.

وفي سلسلة تغريدات على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ أوضح الإرياني أن الهجوم أسفر عن مقتل أنور ثابت هديش وإصابة محمد هديش بجروح بليغة، مؤكدا أن هذا الهجوم ما هو إلا امتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشا بحق اليمنيين.

وأكد الإرياني أن المليشيا الإرهابية تواصل استهدافها الممنهج للتجمعات السكنية وقتل المدنيين بدم بارد في ظل سريان الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأوضح الإرياني أن الميليشا تضرب عرض الحائط بالتزاماتها وفق بنود الهدنة، والإجماع الإقليمي والدولي على دعم جهود التهدئة وتخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين.

وفي التدوينة الأخيرة طالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمغادرة مربع الصمت، واتخاذ موقف واضح من هذه الجرائم بحق المدنيين الأبرياء.