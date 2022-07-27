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اعرف «صحتك من لون أظافرك» .. 10 علامات تكشف هذه الأمراض
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صحة

اعرف «صحتك من لون أظافرك» .. 10 علامات تكشف هذه الأمراض

اعرف «صحتك من لون أظافرك» .. 10 علامات تكشف هذه الأمراض
١١:٥١:٣٣ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

يُعد لون الأظافر مؤشرًا على صحتك، وتغيّر لونها قد يكون دليلًا على بعض المشاكل التي تعاني منها.. ويبقى السؤال، ما هي دلالات تغيّر لون الأظافر؟

كشف مجلس الصحة الخليجي، عن مدلولات لون الأظافر على صحة الإنسان، مشيرًا إلى أن كل لون يمكن أن يدل على الإصابة بمرض معين.

وقال المجلس، في فيديو جراف عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، التالي:

1-  رفع الأظافر (انفصال سطح الظفر عن الجلد تحته) أو الأظافر البيضاء يمكن أن يشير إلى أمراض الكبد، أو الكلى، أو السكري.

2- الأظافر ذات اللونين الوردي والأبيض، تدل على الإصابة بأمراض الكلى.

3- الأظافر الشاحبة أو المحفورة، فإنها تشير إلى وجود أمراض الكبد، أو فقر الدم، أو سوء التغذية.

4- الأظافر المتشققة تدل على أمراض الغدة الدرقية أو الصدفية.

5- الأظافر الصفراء أو الشرائط الحمراء في الظفر، قد تكون بسبب التهابات في الرئة أو عدوى فطرية.

6- الأظافر ذات الهُليل الأزرق تدل على التسمم، وعادة ما تظهر بقع زرقاء وهلالية الشكل في النصف السفلي من الظفر.

7- الأظافر الزرقاء أو الأظافر المتموجة أو المجعدة، تدل على نقص الأكسجين في مجرى الدم أو الإصابة بعدوى بكتيرية للأظافر.

8- الخطوط الداكنة تحت الظفر تشير إلى عدوى بكتيرية أو فطرية، أو الإصابة بالإيدز.

9- الأظافر الملتوية على شكل ملعقة فسببها الإصابة بأمراض الكلى.

10-  تدلّ الأظافر ذات الهُليل الأحمر على مرض الذئبة، أو أمراض القلب، أو داء الثعلبة، أو التهاب المفاصل، أو التهاب الجلد والعضلات.

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